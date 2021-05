Dal Portogallo – Aurelio De Laurentiis: “Conceicao? Vogliamo un tecnico italiano”

La questione allenatore in casa Napoli si fa sempre più pressante e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito. Attraverso Rtp in Portogallo le parole del patron del club azzurro Aurelio De Laurentiis. “Non è vero la storia di Conceição come allenatore? Non è vero. Mai parlato, mai negoziato, mai parlato con lui, mai. Noi vogliamo un allenatore italiano. Noi abbiamo più opportunità e quindi decideremo in 30 giorni. Perché non Sergio? Non è nella mia lista. Non è nella mia selezione. E’ un buon allenatore ma noi vogliamo un tecnico italiano”.

La Redazione