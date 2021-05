CALCIO FEMMINILE – La Juventus darà il calcio d’inizio alla “partita del cuore”

Il grande appuntamento dell’Allianz Stadium di questa sera, la Partita del Cuore 2021, avrà uno “start” molto particolare. Saranno le Juventus Women a giocare per la prima parte della serata contro la Nazionale Italiana Cantanti, per raccogliere fondi in favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

La loro lotta per l’uguaglianza e contro la discriminazione continua, e continuerà anche questa sera, come testimonia la loro presenza alla Partita del Cuore. Le Campionesse d’Italia, per l’occasione guidate da Sinisa Mihajlovic in panchina, giocheranno i primi minuti della partita dell’Allianz Stadium, dopodiché scenderà in campo, sempre contro la Nazionale Italiana Cantanti, il team dei Campioni per la Ricerca.

Fonte: juventus.com