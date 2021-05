CALCIO FEMMINILE – Doppio test amichevole per l’Italia del c.t. Milena Bertolini

Dopo aver giocato le due gare amichevoli contro l’Islanda, un successo ed un pareggio, altri test per l’Italia femminile del c.t. Milena Bertolini, per arrivare tra un anno al top ai prossimi Europei in Inghilterra. Il 10 Giugno si giocherà allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara, la gara contro i Paesi Bassi ore 17,30, mentre il 14 in Austria le padroni di casa, fischio d’inizio ore 16,30, entrambe trasmesse da Rai 2.

