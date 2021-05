C. Garcia, giornalista: “Può essere che abbiano usato la vicenda”

A Radio Marte è intervenuto Claudia Garcia, giornalista: “Sergio Conceicao? A me è arrivata una voce che ieri sia stato in Italia ma non posso confermarla con certezza assoluta. La notizia non era mai stata confermata se non dal Corriere dello Sport, anche a noi è sembrato strano che si fossero spinti così in avanti. Ci sono tante possibilità, mi sembra strano però che De Laurentiis, un dirigente esperto, faccia uscire questa voce. Ci può stare che lo abbiano contattato e che lui abbia usato la vicenda, perché lui può rinnovare con il Porto. Nel club guadagna 2 milioni di euro netti a salire, può essere che così abbia potuto strappare un rinnovo migliore. E magari De Laurentiis ha cercato di attirare l’attenzione di qualche altro allenatore.