Bosco, procuratore: “La pista Sarri non è ancora tramontata per il Napoli. Insigne potrebbe andar via, ecco chi potrebbe arrivare”

Christian Bosco, procuratore e presidente Italian Association of Football Agents, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -.. Il mancato piazzamento Champions allontana le ipotesi di Allegri e Sarri, anche se per quest’ultimo potrebbero esserci ancora delle speranze. Maurizio ha chiesto un progetto a lungo termine, un contratto pluriennale per arrivare ad obiettivi vincenti in questo lasso di tempo. Sarri potrebbe essere la persona che tranquillizzerebbe la piazza dopo questa stagione, la pista non è ancora tramontata definitivamente. Anche la strada che porta ad Allegri si è allontanata, ma non è detta l’ultima parola anche in questo caso. La moglie Ambra ha lavorato spesso con De Laurentiis, ed inoltre a Max piace tanto la città. Credo non abbia difficoltà nel ridursi l’ingaggio di fronte ad un progetto importante. Potrebbe inserirsi anche la Juventus per Allegri, perché nonostante Pirlo abbia raggiunto degli obiettivi, pare ci sia una forte corrente che lo rivoglia. Galtier potrebbe restare ancora in Francia dopo la vittoria dello Scudetto e il raggiungimento della Champions. Gattuso? Come in tutte le esperienza, ci sono stati momenti in chiaro e momenti in scuro. Dovrebbe fare mea culpa su determinati errori, ma non si può negare l’abnegazione e la passione nel lavoro svolto. È mancato, una volta trovato l’equilibrio, la capacità di provare a rimescolare le carte in corse in certe partite, e questo lo acquisisci solo con l’esperienza. È vero che sono i calciatori ad andare in campo, ma l’allenatore incide nella preparazione, nel corso della gara. Se dovessi dare un voto alla sua esperienza sarebbe un 6. Il presidente, dopo alcune prestazioni disastrose, ha perso fiducia nel condottiero del suo progetto, ed è stato meglio, e giusto, che le strade si siano interrotte. Mercato? Se dovessero arrivare offerte congrue per i pezzi pregiati, ADL non potrà non vendere un Koulibaly, Fabian o anche Insigne. De Paul? È in orbita Napoli, può arrivare. Ha colpito Ilic nell’ultima gara. La voce di Biraghi è calda”.