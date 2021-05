Ballotta: “Conceiçao ha un carattere lunatico, difficile vada d’accordo con De Laurentiis”

“Non mi aspettavo la partita del Napoli con il Verona, risultato inaspettato – queste le parole di Marco Ballotta, ex calciatore della Lazio, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione condotta da Luca Cerchione in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 13:00 su 1 Station Radio -. Meret poteva fare qualcosa sul gol subito? Probabilmente sì, ma era abbastanza vicino al tiro, non era semplicissimo, lì o fai un miracolo o prendi gol. Comunque gli errori sono a monte, il centrale ha commesso un gravissimo errore. Lui o Ospina? Io tifo per Meret perché è italiano ed ha sempre risposto bene quando è stato chiamato in causa. L’alternanza l’ha subita più lui che il colombiano perché più giovane, ma comunque questo turnover dei portieri non dovrebbe esistere, ci vuole un titolare, gerarchie, soprattutto per la retroguardia. I difensori non si adattano, il modo di guidarli cambia e così si incontrano difficoltà. Gattuso? La sua stagione, tra le varie difficoltà, la reputo positiva, anche se paga il non aver raggiunto la Champions. Le voci di altri tecnici al suo posto, nel momento negativo, non lo hanno fatto lavorare bene. Sarebbe stato meglio risolvere a fine stagione, magari con un po’ di tranquillità in più sarebbe potuto arrivare un altro risultato. Conceiçao (MB l’afafre è saltato)compatibile con ADL? È un grosso punto interrogativo, ma se non è migliorato caratterialmente avrà vita breve con il presidente del Napoli. Lui è uno fumantino, che reagisce. L’ambiente azzurro è delicato, il presidente ancora di più, prima di compiere un passo bisognerà valutare bene. Donnarumma? Ha fatto una scelta, o forse qualcun altro per lui. Un po’ più di rispetto nei confronti della società che lo ha lanciato, probabilmente, sarebbe servito. Il Milan sta compiendo un percorso giusto, e con la Champions crescerà anche a livello tecnico, forse Donnarumma non ha avuto la pazienza di aspettare. Dispiace perché è un portiere italiano, dovrebbe restare nel nostro campionato, anche perché sarebbe seguito in maniera diversa anche dalla Nazionale”.