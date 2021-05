Walzer allenatori: sono già sei i saluti finali in Serie A

Il previsto walzer è già cominciato. Mai come quest’anno ancor prima di finire, in molti hanno già salutato o sono stati salutati. Poi, ci sono quelli più fuori che dentro: Semplici, Juric, Gotti, Simone Inzaghi. Ci sono incontri già fissati per parlare e valutare il futuro: Pirlo e Conte compresi. Ma intanto, dopo l’ultima giornata, sono sei gli allenatori che al 100% non alleneranno più il club guidato quest’anno. A Roberto De Zerbi, Giuseppe Iachini e Paulo Fonseca, si è aggiunto Claudio Ranieri. Dopo l’ultima gara, Filippo Inzaghi ha ufficializzato che non sarà lui a guidare il Benevento in Serie B. Gattuso, invece, è stato salutato via social da un tweet del presidente De Laurentiis. Per tutti c’è da vedere il prossimo giro di walzer dove li porterà a danzare.