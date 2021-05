UFFICIALE – Laura Giuliani e Maria Alves lasciano la Juventus Women

Grazie per le tue parate e la tua energia, Laura! In bocca al lupo per il futuro.

Maria Alves e le Juventus Women si salutano dopo due stagioni piene di emozioni e di vittorie. L’attaccante ha indossato ieri, in occasione dei festeggiamenti per il quarto titolo consecutivo della squadra, la sua maglia numero 20 per l’ultima volta. La ripone dopo aver vinto in bianconero due Scudetti e due Supercoppe.

Arrivata nell’estate 2019, ha colpito tutti fin dal primo allenamento con le sue doti, in particolare grazie a una velocità decisamente fuori dal comune. E da subito ha saputo essere importante: dopo il suo debutto nel successo 2-1 in casa dell’Empoli, ha trovato il suo primo gol in bianconero, a Vinovo, contro la Florentia.

Da lì la sua corsa è proseguita e, sprint dopo sprint, ha saputo rispondere presente nelle occasioni in cui la squadra ha avuto bisogno di lei. Lo dimostrano i 10 gol messi a segno in totale e gli assist serviti: sette assist in questa Serie A, sei dei quali da febbraio in avanti. Nessuna giocatrice ha fatto meglio in questo periodo. Quello che i numeri non raccontano, però, l’hanno vissuto le compagne nella quotidianità, respirando la sua positività e facendosi contagiare dalla sua energia.