Il campionato di serie B femminile con ieri è terminato con Lazio e Pomigliano promosse in massima serie e con l’Orobica retrocessa in serie C. Ieri ultimo match per la Riozzese Como che pareggiato con un pirotecnico 4-4 contro il Vicenza. Per le padroni di casa doppietta di Di Luzio, poi Pellegrinelli e infine Ferrario.

La Redazione