SERIE B – Cittadella-Venezia 0-1, colpo dei lagunari, decisivo Di Mariano

Missione compiuta… per metà. Il Venezia si aggiudica la gara d’andata della finale playoff di Serie B e si avvicina alla promozione in Serie A. Agguerrito e intenso il match del Tombolato nel derby tutto veneto. Primo tempo molto accorto da parte di entrambe le squadre: è la formazione di Zanetti a mantenere il pallino del gioco grazie a possesso palla e fitte trame di passaggi. Tuttavia, il Cittadella mostra grande pericolosità in transizione e ogni volta che recupera palla Tsadjout e Baldini sono spine nel fianco nella difesa degli ospiti. Il primo tempo si chiude senza grossi sussulti da entrambe le parti e con grandissimo equilibrio in campo.

A inizio ripresa il Venezia accelera: azione travolgente da parte di Johnsen sulla destra, pallone teso in mezzo per Di Mariano che di prepotenza mette alle spalle di Kastrati legittimando la supremazia territoriale mostrata fino a quel momento dalla squadra di Zanetti. Nonostante il gol subito, il Cittadella non demorde e si affida ai suoi due uomini di maggiore qualità per cercare di conquistare il pari. L’occasione più nitida capita a Tsadjout che riceve un assist d’oro da un ispiratissimo Baldini, calcia a colpo sicuro con Maenpaa che con un gran riflesso gli nega la gioia del gol.

50′ Di Mariano

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Donnarumma; Vita (82′ Rosafio), Iori, Branca (82′ Pavan); Proia (72′ Beretta); Tsadjout (82′ Gargiulo), Baldini (90′ Ogunseye). All. Venturato

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Dezi (90′ Cremonesi); Johnsen (70′ Aramu), Forte (83′ Esposito), Di Mariano (83′ Bjarkason). All. Zanetti

Ammoniti: Svoboda, Molinaro, Aramu (V), Branca (C)

La Redazione