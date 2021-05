Obiettivi Napoli – Insulti pesanti sui “social” a Zaccagni

L’Hellas Verona strappa un punto sul campo del Napoli, impedendo così alla squadra di Gattuso di centrare la Champions League. Uno dei protagonisti della squadra scaligera è certamente Mattia Zaccagni, obiettivo del club azzurro, ma preso di mira da insulti pesanti sui social. Alcuni come: “Se vieni a Napoli ti sputo in faccia”. Altri ad esempio: “Ora che avete giocato la partita della vita, che c… te venut”. “Pezzo di m…”. “Marcisci a Verona, non c’era in palio un c… e sei venuto a fare la partita della vita”. Insomma davvero una brutta immagine che forse potrebbe far desistere Zaccagni a dire di sì al Napoli?

La Redazione