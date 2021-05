Nando Orsi: “Sono stupito, un Napoli impaurito e con limiti di personalità”

Nando Orsi interviene ai microfoni di “Si Gonfia la rete”, sulle frequenze di Radio Marte, per parlare della gara di ieri del Napoli e della mancata qualificazione Champions:

“Sono stupito perché il Napoli degli ultimi tempi non faceva pensare a una partita del genere. Ieri è subentrata la paura così come anche limiti di personalità. Si è visto in campo, i ragazzi hanno sbagliato così tanti passaggi che ero incredulo anche io. Vero che il Verona ha giocato una partita importante, il Napoli era andato persino in vantaggio e ha preso gol con un lancio dal limite dell’area del Verona. Vuol dire proprio che non sei presente. Hysaj era fuori posizione, Rrahmani forse poteva intervenire prima. Non sono stati presenti e concentrati, forse pensavano di aver già vinto la partita.

Meret poteva fare di più nel gol? Per me poteva fare poco, anzi l’ha pure toccata. Ha fatto il movimento in avanti per chiudere, poi l’ha toccata e ha preso anche il palo interno. Bisogna guardare perché la palla è arrivata in quella posizione. In questo caso poteva fare poco.

Classifica finale del campionato giusta? La Juventus aveva consegnato la Champions League prima al Milan e poi al Napoli ed entrambe non ne avevano approfittato. Perdi la Champions per un punto ma non hai sfruttato le situazioni, i punti contro Cagliari e Verona erano fondamentali. Non so se gli errori del Napoli siano più degli errori degli arbitri. Per me non si può arrivare all’ultima giornata, con una partita tranquilla, a giocarti la Champions League”.

