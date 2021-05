A “Si gonfia la rete”, Mauro Pepe, mental coach:

“Ieri il Napoli non è sceso in campo. La tensione sportiva, se ben indirizzata, può portare a uno stato di grazia. Ieri, però, i calciatori erano spaventati. E poco lucidi. Si è buttata via un’opportunità straordinaria. Con una squadra ottima. Che ieri, però, ha commesso errori esagerati. Ad Insigne manca un po’ di preparazione mentale. Per diventare il giocatore che definisce le sorti di una squadra. Insigne può diventare un leader. Ma non lo è ancora. Allenatore? Il primo nome che mi viene in mente è Allegri. Anche Juric e Italiano. Per un progetto di lungo periodo”.

Fonte: Radio Marte