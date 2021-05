Lacrime nel silenzio, in tanti scoppiano a piangere. Enorme la delusione del capitano

Una disfatta tra le lacrime, gli azzurri stesi sul terreno di gioco subito dopo il fischio finale, mani tra i capelli, c’è chi piange, che guarda nel vuoto. Una delusione enorme per Insigne, il capitano, il napoletano, grande trascinatore della stagione con 19 gol che ha sbagliato anche lui, come tutti gli altri compagni, l’ultima partita, quella decisiva. Una delusione enorme per tutta la squadra. Tutto vanificato, tutto buttato al vento nell’ultima partita di campionato contro un Verona coriaceo e ben disposto in fase difensiva. Sprecato il match point del Napoli, la Juve sorpassa all’ultima curva e conquista il quarto posto, si ferma sul più bello l’avventura degli azzurri. R. Ventre (Il Mattino)