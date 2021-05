Forse non era la partita per Chiffi (Il Cds lo vota 5). Tanti errori, sempre insicuro: nega al Napoli un possibile rigore su Mertens (non clamoroso, ma la spinta c’è), perdona Bakayoko dal secondo giallo (ma c’era prima il fallo di Udogie, che gli tira la maglia). Insomma, la solita partita. Ok il gol del Napoli, non c’è fallo di Osimhen e Rrahmani su Günter



DA RIGORE



Udogie interviene su Mertens, con l’avambraccio sinistro lo spinge in corsa, non è clamoroso ma in caso di rigore in VAR non sarebbe intervenuto. Poteva starci il penalty.



NO RIGORI



Ceccherini alla disperata su Insigne, solo il pallone. Cross di Zaccagni, il pallone tocca il ginocchio di Fabian Ruiz, si alza, finendo sul braccio dell’azzurro: non punibile. Subito dopo, Faraoni tira la maglietta a Meret che stava rinviando, facendolo cadere, manca il cartellino giallo.

VAR: Nasca 5,5 S’appella al vorrei ma non posso….

Fonte: (CdS)