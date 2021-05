Il pagellone di Mario Rui – Stagione complessa, dove ha perso anche il posto da titolare

5,5 MARIO RUI



In questo finale proprio Hysaj ha garantito una maggiore attenzione anche in fase di contenimento. L’errore all’andata con la Lazio fu pesante, prestazioni positive dal punto di vista tecnico, è mancato la giusta serenità nelle chiusure difensive ma in ogni caso ci mette sempre ardore. A volte non basta, quando non si attacca a Zapata e gli consente di staccare praticamente indisturbato. Ma forse non toccava a lui stare lì. P. Taormina (Il Mattino)