Il pagellone di Manolas – Completa la seconda stagione partenopea in crescendo

6 MANOLAS

Mancano le giocate palla a terra: diversi i tocchi sbagliati nell’impostazione dal basso, una prima parte anche con qualche errore di troppo. Dalla sua c’è la grande velocità: negli occhi ancora il duello stravinto con l’emergente Vlahovic nella penultima giornata di campionato. Inoltre, nessun infortunio rilevante per uno come lui spesso fermato ai box da qualche acciacco in passato. Irritante con il Sassuolo per il rigore che provoca al 94’ e che costa il 3-3 choc. P. Taormina (Il Mattino)