Il pagellone di Maksimovic – Il Mattino senza pietà: la stagione dell’addio è anche la peggiore in azzurro

4 MAKSIMOVIC

Tante chance in Europa League, tutte sprecate, in particolare nel momento più difficile del Napoli, quello con il Granada. Tanti errori, un livello mai alto come negli anni scorsi. Sotto gli occhi il passaggio errato con il Genoa, per esempio. Probabilmente non proprio il tipo ideale di difensore per Gattuso così come sono mancate le intese con i compagni e gli allineamenti corretti. In ogni caso, anche il suo rendimento migliora con Koulibaly al suo fianco. P. Taormina (Il Mattino)