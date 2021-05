Il pagellone di Koulibaly – Gattuso gli lascia le chiavi della difesa, lui è un intoccabile

6,5 KOULIBALY



Il Covid, qualche infortunio, le voci di mercato che non mancano mai ma che non lo hanno mai condizionato. Buona la gestione della linea, il dato dei 10.4 tiri subiti a gara dagli azzurri dimostra che ha conferito solidità. Qualche ammonizione in più del solito, qualche errore in Europa League anche per il troppo impiego, prestazione non eccezionale neppure in Supercoppa. Ma in ogni caso, quando c’è lui in campo, la guida in difesa è garantita. P. Taormina (Il Mattino)