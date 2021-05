Il pagellone di Hysaj – Cresciuto nella manovra, ma la fase difensiva non lo promuove

5,5 HYSAJ



Qualche errore, quello probabilmente più clamoroso nei minuti di recupero contro il Cagliari costato il pareggio dei sardi dopo, ma grave anche quello di ieri sera che dà il la al gol di Faraoni. Un finale di stagione in crescendo, nonostante l’addio alla maglia azzurra a parametro zero a meno che l’offerta di rinnovo last minute non lo faccia traballare. Cresce anche la partecipazione alla manovra: ha la stessa media di passaggi fatti (44.5 a gara) di un terzino più tecnico come Mario Rui. Destra o sinistra per lui è lo stesso. P. Taormina (Il Mattino)