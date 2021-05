Il Mattino promuove Rino Gattuso, più che sufficiente il pagellone della stagione

7 GATTUSO



L’entusiasmo che ha consentito agli azzurri di impadronirsi del proprio destino, si smarrisce nella notte dove non doveva essere persa la bussola, dove bisognava mettere la cera nelle orecchie come fece Ulisse e dimenticare il canto delle Sirene. Va tutto storto con il Verona. E questa volta non c’è più tempo per rimediare. E stata una stagione straordinaria sotto il profilo delle emozioni, in cui la squadra lo ha riconosciuto come capo, lo ha seguito anche quando ha compreso che la fiducia del presidente era a tempo determinato. Ed è forse questo il prezzo che è stato pagato alla fine, un prezzo salatissimo. Troppa precarietà e una squadra che per due mesi e mezzo doveva essere inventata perché devastatata tatticamente e tecnicamente. P. Taormina Il Mattino