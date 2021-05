Il giudizio del CdS è impietoso: Gattuso bocciato su tutta la linea

33%, 33%, 33%…Società, guida tecnica, squadra. Le responsabilità, senza dubbio si dividono in questo modo. Quando non si centra un obiettivo, la famosa “colpa” è di tutti. Ma le analisi non possono prescindere dai singoli. Gattuso, in quanto allenatore, o guida tecnica che dir si voglia, ha la sua percentuale. Il CDS di questa mattina, boccia il tecnico del Napoli con questo giudizio e voto:

Gattuso (all.) 4

Come ai tempi del Milan: fuori dalla Champions per un punto. Già, ma questa volta è anche peggio: fallisce l’occasione a porta vuota. Squadra oberata dalla tensione, a tratti fantasma: sembrava che in orbita dovesse andare il Verona. Avrebbe voluto salutare da trionfatore e invece lascia Napoli da sconfitto.