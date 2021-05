Giovanni Scotto: “Spalletti-Allegri. Ecco chi allenerà il Napoli”

A Napoli c’è la grande delusione per il mancato approdo in Champions e le conseguenze economiche e tecniche potrebbero essere negative. Si pensa al nome dell’allenatore e il giornalista Giovanni Scotto aggiorna su twitter. “#Spalletti avrebbe dato (in tempi non sospetti) la disponibilità ad allenare il #Napoli anche in #EuropaLeague. I contatti vanno avanti da mesi. #Allegri dovrebbe dare una risposta dopo aver parlato col Real, ma l’uscita dalla #Champions complicherebbe la situazione con il Napoli”.

La Redazione