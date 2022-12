ESCLUSIVA – S. Ghezzi (giornalista): “Sergio Conceicao? Profilo perfetto per il Napoli. Gioco simile al Verona di Juric”

Il Napoli si lecca le ferite per il mancato approdo in Champions League, ma guarda al futuro, soprattutto per la questione allenatore. I rumors sembrano dare Sergio Conceicao vicino alla panchina azzurra e si attenderà i prossimi giorni. Ilnapolionline.com ha intervistato il giornalista di Sportpress24 Stefano Ghezzi.

In queste ore danno per probabile sulla panchina del Napoli Sergio Conceicao. Qual è il suo modulo e le sue caratteristiche in particolare? “Anche a me risulta di questa voce che vede mister Conceicao al Napoli e se fosse così sarebbe perfetto per il progetto del club azzurro. Lui non ha mai nascosto di voler fare esperienza in Italia e la piazza partenopea sarebbe l’ideale. Modulo? Il più delle volte gioca con la difesa a 4, ma quando serve anche a 3. Soprattutto è un allenatore che sfrutta molto le fasce e le sue squadre sono aggressive, per capirci come il Verona di Juric. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito e se fosse così sarebbe un tecnico che in prospettiva molto intrigante”.

Secondo te, conoscendolo, avendo giocato anche nella Lazio, accetterebbe il ridimensionamento del Napoli, oppure vorrebbe che restassero i big? “Io credo che lui, come tutti del resto, se restassero i migliori, sarebbe un bel punto di partenza, questo è chiaro. E’ evidente che se dovesse essere ridimensionamento, non sarebbe un problema lo stesso. Lui ha il sogno di allenare in Italia e come detto è il profilo ideale per la piazza di Napoli. Dovremo aspettare ancora prima di dire che è fatta, ma sono fiducioso per il suo approdo sulla panchina azzurra”.

Parlavi del modulo, a tuo avviso potrebbe trovare spazio ed esaltare le sue doti uno come Elmas? “Sergio Conceicao credo che sia un tecnico che ama lavorare con i giovani e il macedone si potrebbe esaltare per le caratteristiche. Aggiungo che anche Osimhen è il centravanti perfetto per il gioco del tecnico lusitano. Ripeto che sarebbe un ottimo acquisto in prospettiva, ovviamente essendo un tecnico straniero, bisognerà dargli tempo, per conoscere la lingua e il campionato italiano. Credo però che alla lunga potrà dare il suo contributo”.

Infine ti vorrei chiedere della situazione Lazio-Simone Inzaghi. “Bisognerà attendere nei prossimi giorni, ma le parole ieri del mister certamente fanno riflettere. Se fosse per Lotito, la firma ci sarebbe stata molti mesi prima, ma è il tecnico che ha spesso tentennato. Questa settimana sarà decisiva per capire se ci sarà il rinnovo, oppure ci sarà l’addio dopo cinque anni”.

