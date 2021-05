DIFESA – Da Senesi a Nuno Mendes, reparto che verrà rinfondato

Il mancato approdo in Champions, comporterà sicuramente cessioni, ma anche rifondazioni in alcuni reparti. Uno è certamente la difesa dove non verranno confermati Maksimovic e Hysaj, scadenza di contratto. C’è anche da capire la questione di Koulibaly, dove indubbiamente ci saranno da valutare le offerte dai club inglesi. In entrata è sempre vivo l’interesse del difensore del Feyenoord Marc Senesi e non è da escludere che nei prossimi mesi può prendere quota la trattativa. Per Pau Torres, la valutazione è sui 30 milioni, ma occhio a Manchester United e Real Madrid. Sul terzino di fascia mancina, piace Nuno Mendes dello Sporting Lisbona, è già nella rosa del Portogallo ed è nel mirino del Manchester City.

La Redazione