Dal Pino: “Finale Supercoppa in Arabia; verso una serie A a 18 squadre”

Due soprattutto i temi importanti affrontati dal Presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, ai microfoni di Radio Anch’io Sport: la prossima Supercoppa italiana e una Serie A a 18 squadre:

“La prossima finale di Supercoppa Italiana sarà in Arabia Saudita, con il pubblico. Inter-Juventus sarà uno spot per il nostro calcio. Il contratto è stato firmato anni fa, quando non c’ ero. Esiste un’intesa di collaborazione con la federazione saudita anche sul calcio femminile. Riduzione della Serie A a 18 squadre? Tema discusso da tempo e molto caro sia alle società che alla FIGC. Il sistema, così com’è ora, non sta più in piedi. Peraltro dal 2024 ci sarà una nuova Champions League con molte più partite, quindi dobbiamo trovare queste date. Le nostre società stanno discutendo di questo tema”.

Dal Pino ha proseguito: “La Serie A necessita di riforme, ne parliamo da tanto e la consapevolezza è forte. Il sistema ha 5 miliardi di debiti e dall’inizio della pandemia si è perso più di un miliardo. Dobbiamo rilanciare un sistema sano. Le società hanno fatto grandi sacrifici e perso molti soldi, dobbiamo trovare un equilibrio che passerà anche attraverso il sacrificio dei calciatori. COVID-19? Abbiamo chiuso la stagione con 200 positivi totali ma siamo riusciti a portare a termine il campionato, si è fatto un miracolo”.