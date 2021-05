Corbo (Repubblica): “Gattuso allenatore acerbo e la sua esperienza è pari alla presunzione”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Corbo, giornalista.

“Gattuso ha completato la conduzione del Napoli così come l’aveva eseguita e svolta. E’ un allenatore ancora acerbo e la sua esperienza è pari alla presunzione. Pensa di essere invincibile e di poter fare tutto da solo. Io non so che sviluppo di carriera possa avere, io gli auguro ogni fortuna ma per fare l’allenatore deve fare una lunga e profonda riflessione.

Sergio Conceicao? Bravo allenatore, magari i tifosi non lo conoscono bene ma è la migliore scelta possibile. Sa parlare italiano, conosce il nostro calcio perché ha giocato con Lazio e Inter, ha esperienza internazionale, può guidare bene ed è pure simpatico quanto basta. Io avrei ripreso subito Sarri. La scelta di Conceicao però è un’ottima scelta.

Senza troppi slanci neomelodici, i giocatori che hanno dimostrato di non essere da Napoli è giusto che vadano via. Insigne ha tutta la mia solidarietà, come capitano ha intuito che la squadra stava crollando. Il Napoli è andato in campo senza un’adeguata preparazione psicologica e con un incauto ottimismo. Gattuso ha pensato solo di diffondere il messaggio secondo cui non sarebbe stato l’allenatore del Napoli nell’anno prossimo. Ha polarizzato su di sé l’attenzione invece di concentrarsi sul Verona”