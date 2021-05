COPPA ITALIA FEMMINILE – A.c. Milan-A.s. Roma aperto al pubblico

È ufficiale: la finale di Coppa Italia Timvision Milan–Roma, in programma domenica 30 maggio (ore 20.30) al Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà aperta al pubblico, nella quota del 20% della capienza dell’impianto (pari a circa 4.300 spettatori). Come già successo per la finale maschile, i tifosi potranno finalmente tornare sugli spalti per assistere alla sfida tra il club rossonero e quello giallorosso, che si affronteranno con l’obiettivo di conquistare il primo titolo della loro storia.

Fonte: ilmattino.it