Con l’Europa League spicca un nome su tutti per la panchina azzurra

Dopo la grande delusione, sportiva si intende, del mancato approdo in Champions League, il Napoli dovrà rivedere i piani economici anche se sul tecnico sembra che la scelta sia stata fatta. Secondo le pagine odierne del Corriere della Sera, in auge ora per la panchina azzurra è Luciano Spalletti, visti i contatti fatti nei mesi scorsi e che accetterebbe anche una squadra in Europa League. Invece si allontana Max Allegri, visto che solo con la Champions, si poteva avere un approccio con l’allenatore livornese. Ancora qualche giorno e se ne saprà di più.

La Redazione