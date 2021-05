CESSIONI – Solo Demme ha la certezza di restare

Il bagno di sangue economico che subirà il Napoli è inevitabile, visto il mancato approdo in Champions League, per questo che si guarderà ad alleggerire il monte ingaggi, con le cessioni. Estate dove arriveranno le offerte per Koulibaly, con una buona andrà via e Fabian Ruiz. Per lo spagnolo, non ci sarà il rinnovo e non mancano le pretendenti in Spagna e Premier League. Tornerà al Chelsea Bakayoko, per lui niente riscatto. A centrocampo anche Lobotka verrà ceduto, mentre l’unico certo a restare è Diego Demme che ha dimostrato di avere qualità e grande spirito di sacrificio, perciò sarà il punto fermo della rosa azzurra.

La Redazione