Gli ultimi convocati della stagione 2020-21. Per la sfida al Verona, che per il Napoli può significare qualificazione Champions, mister Gattuso ha diramato la lista degli uomini che saranno o potrebbero essere del match. Non saranno della partita Maksimovic, appena ripresosi dal Covid, e Koulibaly ancora non pronto dopo l’infortunio.