Stefano Ceci propone un evento a Fuorigrotta per ricordare Diego

Il popolo maradoniano ha chiesto a Dalma, la primogenita dell’ex campione e di Claudia Villafane, se ci sarà un evento per ricordare Diego alla Bombonera, lo stadio del Boca Juniors, l’altra squadra per la quale il Pibe tifava. «Non credo, visto che non lo hanno omaggiato in vita», ha risposto Dalma sui social. C’è l’ipotesi di un omaggio a Napoli, dopo le manifestazioni popolari che ci sono state in città nei giorni successivi alla morte del capitano dei due scudetti. La proposta è partita da Stefano Ceci, che negli ultimi anni era stato vicinissimo al campione, come assistente. Ceci ha voluto realizzare una statua ad altezza naturale presso Fonderia Nolana e vorrebbe presentarla a Fuorigrotta, nello stadio dedicato a Maradona, alla presenza dei rappresentanti del Napoli e dei familiari di Diego, due dei quali – il fratello Hugo e il figlio Diego Junior – vivono a Napoli.

Fonte: (Il Mattino)