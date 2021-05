Solo l’Inter meglio: dopo Verona un girone di ritorno da record

A Verona il punto più basso della stagione, ma da quella sconfitta in poi, l’altro Napoli. Quello dall’ andamento record del girone di ritorno. 42 punti come l’Atalanta (meglio ha fatto solo l’Inter campione d’Italia con 47): un cambio di passo deciso arrivato appena Gattuso ha potuto riavere tutti gli infortunati a disposizione, a cominciare da Osimhen che era mancato tantissimo nel reparto offensivo per la sua forza fisica e per la sua capacità di lanciarsi negli spazi. Stasera l’ultimo esame al Maradona contro il Verona: in casa il Napoli ha conquistato 39 punti sui 76 totali ed è chiamato a conquistare gli ultimi tre punti per centrare l’obiettivo Champions. L’ultimo sforzo degli azzurri na el testa a testa con Milan e Juve, l’ultima partita da vincere.

Il Mattino