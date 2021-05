SKY – Juric si infuria e abbandona l’intervista post gara!

Al termine della gara tra Napoli e Verona, Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, interviene ai microfoni Sky per il consueto commento post gara. L’intervistatore, Massimo Ugolini, arriva appena ad accennare la domanda, chiede dell’ impegno del Verona, vorrebbe sapere come abbia motivato la squadra. Juric diventa a dir poco una furia: “Se non segui non puoi parlare così. Devi vedere le prestazioni e portare rispetto”. Ugolini cerca di continuare, ma non può, perchè appena accenna all’ entusiasmo veronese, lui si inalbera ancora: “Di nuovo? Manca di rispetto, me ne vado. La mette in un modo non giusto. Se potete fare le domande, io non ci sto. La squadra ha dato sempre il massimo. Mi devi chiedere scusa». Dallo studio cercano di calmarlo, poi lo salutano.