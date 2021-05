SERIE B FEMMINILE – Ravenna-Pomigliano 1-0, sconfitta nel recupero per la squadra di Tesse

Quest’oggi il Pomigliano ha affrontato per l’ultima di campionato le padroni di casa del Ravenna, per cercare di tornare al primo posto. Prima frazione la squadra di Tesse gioca meglio e sfiora la rete con Pinna, le romagnole impensieriscono Balbi verso la fine del primo tempo. Nella ripresa la partita scivola con equilibrio, senza eccesive occasioni, fino al recupero. Al minuto 92 segna il Ravenna con Lidi a porta vuota. Sconfitta che non cambia per il Pomigliano visto che è promossa in A e la Lazio aveva comunque vinto, resta comunque una stagione da incorniciare la stagione per le campane che giocheranno il derby in massima serie contro il Napoli.

La Redazione