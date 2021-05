SERIE A – Napoli-Hellas Verona 1-1, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli doveva vincere per avere la certezza della Champions League, contro un Verona che ha mostrato grande carattere. Azzurri contratti e nervosi nella costruzione, solo un tiro di Insigne termina sul fondo. Gli ospiti però sembrano più determinati e sfiorano la rete con Dimarco, palla sul fondo e poi con Kalinic, salva Rrhamani. Nella ripresa la musica non cambia, Verona più determinato e Meret salva su Dimarco. La rete è del Napoli con l’ex Rrahmani che segna da pochi passi. Gli scaligeri però non mollano e pareggiano con Faraoni, male Hysaj nel lisciare la palla. Nel finale Politano cerca il gol, para Berardi e sfiora Petagna la rete del successo. Un pari che impedisce di andare in Champions ed è Europa League. Ecco le pagelle della sfida dello stadio Diego Armando Maradona.

Top

Manolas 6 – Il difensore greco contro Kalinic ha tenuto botta, senza concedere nulla all’attaccante croato. Nella ripresa chiude bene anche in copertura.

Rrahmani 6,5 – L’ex della partita nel primo tempo ha fatto due ottime chiusure in difesa. La gara il Napoli la sblocca e non esulta, ma sul gol degli ospiti non chiude in tempo. Nel finale cerca la sponda per i compagni.

Flop

Di Lorenzo 5 – Dopo molte gare positive, stasera l’ex Empoli ha sofferto Dimarco e non spinge in avanti. Non cambia la marcia neanche nella ripresa.

Hysaj 4,5 – La prova del terzino albanese era stata poco appariscente, ma nella ripresa commette due errori. Uno si salva la difesa, ma poi quello è decisiva sul gol di Faraoni.

Fabian Ruiz 4,5 – La prova dello spagnolo stasera è stata complicata, contro un centrocampo avversario che ci ha messo intensità. Poco incisivo e non spinge come nelle precedenti gare. Stagione altalenante dell’ex Betis Siviglia, poteva fare meglio.

Bakayoko 4,5 – Dopo le ultime gare dove sembrava in ripresa, stasera è tornato lento e macchinoso. L’unico sussulto quando su corner poteva segnare, ma salva la difesa dell’Hellas Verona.

Lozano 4,5 – Prova da dimenticare del messicano che tranne un assist per Osimhen, ha davvero inciso poco e male. Seconda parte non ha recuperato dall’infortunio.

Zielinski 5 – In una partita dove tutto il centrocampo ha fatto fatica, anche il polacco che non ha trovato gli spazi peer lanciare i compagni. Non cambia la musica nella ripresa ed esce dal campo.

Insigne 4,5 – Il capitano del Napoli stasera era nervoso, poco incisivo e solo un tiro a giro in novanta minuti. Diciannove gol sono una buona dote, ma stasera non ha inciso.

Osimhen 4,5 – Nelle ultime gare il nigeriano aveva dato segnali incoraggianti, stasera invece davvero male. Non si libera di un avversario e si nasconde su Gunter. Non cambia neanche nel finale, davvero male.

A cura di Alessandro Sacco