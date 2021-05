SERIE A FEMMINILE – Netto successo esterno del Sassuolo. Pari per l’A.c. Milan

Nella giornata dove il Napoli femminile ottiene la salvezza e la Juventus batte ogni record in campionato, si sono giocate nel pomeriggio altre due partite. Netto successo esterno del Sassuolo di Piovani per 1-6 contro l’Empoli Ladies. Mattatrice la classe 2004 Bugeja con una doppietta, in gol anche Ferrato, ferma per molti mesi dopo la rottura dei legamenti. Pareggio in rimonta dell’A.c. Milan contro l’Hellas Verona.

Empoli Ladies-Sassuolo 1-6

A.c. Milan-Hellas Verona 2-2

La Redazione