SERIE A FEMMINILE – Juventus-Inter 5-0, nella festa delle bianconere, esordio per Sara Caiazzo

Questa mattina, presso il Centro Sportivo di Vinovo, la Juventus Women di Rita Guarino cercava la vittoria numero 22 in campionato, contro l’Inter. La compagine bianconera parte subito forte e sblocca la gara con Sara Gama su azione da corner. Dopo neanche un minuto e mezzo arriva il raddoppio con l’imperioso stacco di testa di Cristiana Girelli. La squadra di casa è un rullo compressore e segna altre due reti nel primo tempo. Prima con il diagonale vincente di Arianna Caruso e poi a porta vuota di Hyyrynen. Nella ripresa la Juventus cala la manita contro un avversario mai in partita con Staskova. Da segnalare il debutto in campionato del difensore Sara Caiazzo ex Napoli femminile, al minuto 74. Al triplice fischio tripudio per Rita Guarino che dirà addio alla panchina bianconera, ma anche Laura Giuliani che andrà a giocare al Milan. Addio al calcio infine per Chiara Marchitelli.

Juve Women-Inter: 5-0

Marcatrici: (Gama 3′, Girelli 4′, Caruso 12′, Hyyrynen 18′, Staskova 75′)

Juve Women (4-3-3): Giuliani (Bacic 46′); Hyyrynen (Lundorf 60′), Gama, Salvai (Caiazzo 74′), Boattin (Giordano 69′); Caruso, Zamanian (Pedersen 60′), Rosucci; Staskova, Girelli, Bonansea​. A disp. Soggiu, Galli, Ippolito, Berti . All. Guarino

Inter (4-4-2): Marchitelli (Aprile 54′); Merlo, Debever (Auvinen 63′), Alborghetti, Brustia; Rincón, Pandini, Marinelli, Møller; Tarenzi, Baresi (Catelli 74′). A disp. Gilardi, Fracaros, Pavan, Gallazzi, Passeri, Vergani. ​All. Sorbi

Arbitro: ​signor ​Mario Cascone della sezione di Nocera Inferiore

