Salvezza centrata: festa per le ragazze del Napoli femminile

Napoli Femminile ancora in A grazie anche al pari in rimonta con la Roma (2-2) che ieri pomeriggio ha certificato la superiorità delle azzurre sul San Marino, sconfitto in casa dalla Fiorentina. Una soddisfazione meritata per la formazione del presidente Carlino e del tecnico Pistolesi, che stavolta ha dovuto fare di necessità virtù in considerazione degli infortuni di Chatzinikolau, Beil e Arnadottir e delle squalifiche di Huynh e Di Marino. Soltanto l’invasione delle ragazze festanti – che davanti alla videocamera hanno iniziato a saltare e a ballare intonando il coro «rimaniamo in Serie A» – ha interrotto la gioia che il presidente Carlino ha condiviso con mister Pistolesi. «Questa salvezza è stata molto sofferta e di conseguenza molto bella – ha detto il presidente del Napoli Femminile -. Sentivo forte la responsabilità dei soci che hanno creduto in questo azionariato diffuso ed ero pronto a rassegnare le dimissioni. Non ripeteremo più gli errori di quest’anno, che però abbiamo chiuso in bellezza grazie anche al contributo di mister Pistolesi che ha restituito fiducia ed entusiasmo a queste commoventi ragazze». Pistolesi le aveva guardate negli occhi il primo giorno di lavoro e si era immediatamente sentito sicuro di centrare l’obiettivo: «Ripenso a quel momento e al fatto che immaginai: la gioia di adesso». Fonte: Il Mattino)