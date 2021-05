Premier League – Manita City, Chelsea e Liverpool in Champions

Si chiude la Premier League 2020-2021! Nell’ultima giornata il Manchester City festeggia il titolo, annientando 5-0 l’Everton nell’ultima partita di Aguero con i Citicenzs. Chiude bene anche lo United, che espugna Wolverhampton per 2-1. Successo del Liverpool, che batte 2-0 il Crystal Palace, chiude al terzo posto e si qualifica in Champions League. Assieme ai Reds va in Champions anche il Chelsea, che perde 2-1 a Birmingham con l’Aston Villa ma va in coppa campioni grazie alla sconfitta del Leicester (4-2 con il Tottenham) e alla differenza reti. Foxes in Europa League, mentre gli Spurs con questa vittoria vanno in Conference Europa League. Inutili dunque i successi per Arsenal (2-0 al Brighton) e Leeds (3-1 al West Bromwich) che restano fuori dalle competizioni europee. Vincono infine West Ham (3-0 sul Southampton), Newcastle (2-0 sul Fulham) e Sheffield (1-0 al Burnley)