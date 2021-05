Panchine serie A – Altro che walzer…sarà rivoluzione!

Panchine girevoli. Effetto domino tra gli allenatore di serie A. In pratica nessuno è sicuro di restare. A cominciare da Conte, campione d’Italia. Aspetta di conoscere l’evoluzione della trattativa con i calciatori per la riduzione degli ingaggi. Gasperini alla Juventus è una notizia appena sussurrata, con il tecnico che resta alla finestra, così come Pirlo indiziato a salutare a prescindere dalla conquista del piazzamento Champions. Non è solida nemmeno la panchina di Pioli, confermatissimo fino a due settimane fa e ora in bilico, Fonseca è stato il primo a salutare il campionato per fare spazio a Mourinho. Sull’altra sponda del Tevere pare probabile l’addio di Simone Inzaghi. La sua storia per molti versi somiglia a quella di Gattuso, con un rinnovo pronto da mesi e che chiedeva soltanto di essere firmato. De Zerbi ha mollato il Sassuolo, che medita su Giampaolo, da due giorni Ranieri ha annunciato il distacco dalla Sampdoria, Juric domani farà sapere se è ancora attratto dal progetto Verona. Sulla strada della riconferma, Mihajlovic al Bologna, Nicola al Torino, Ballardini al Genoa.

Il Mattino