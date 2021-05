Ospina saluta Napoli. Il portiere colombiano ha fatto la sua scelta

Questa sera il Napoli affronterà l’Hellas Verona, in palio la Champions League, con un successo sarebbe matematico, ma sarà anche l’ultima per alcuni calciatori. Uno di questi è il portiere David Ospina, da un mese fermo per infortunio e Meret è spesso titolare, compreso stasera. Secondo le pagine de “Il Mattino” l’estremo difensore colombiano andrà via quest’estate dal club azzurro, probabile destinazione l’Atalanta. La squadra orobica tra l’altro in squadra anche diversi connazionali di Ospina come Muriel e Zapata, quindi si troverebbe a casa. Pista perciò sempre più concreta e perciò stasera sarà addio per il portiere sudamericano.

La Redazione