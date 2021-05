Ospina: il contratto, il cartellino, i suoi numeri in azzurro

L’Atalanta sta cercando un portiere di sicuro affidamento dopo le difficoltà vissute quest’anno. Il contratto di Ospina scade nel 2022, a 32 anni la sua valutazione si aggira attorno ai 5 milioni. Per il colombiano si chiuderebbe un biennio azzurro fatto di 70 partite, 50 in campionato ed 8 in Champions. In stagione, invece, sono state 23 le presenze con 10 clean sheet. Dopo il rientro dall’infortunio nello scorso 8 maggio, Ospina ha lasciato spazio a Meret nelle tre gare che stanno spingendo il Napoli verso la Champions, iniziando a definire la situazione. Non dovrebbe esserci più alternanza nel futuro prossimo, il titolare dei pali del Napoli sarà Alex Meret. M. Giordano (Il Mattino)