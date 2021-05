Napoli/Verona (Grafico). Le scelte di Gattuso: possibile sorpresa in attacco

Punta centrale Osimhen, l’uomo in più in quest’ultima fase con 7 gol nelle ultime 9 partite, a sostegno da trequartista Zielinski, che quest’anno ha raggiunto i suoi massimi livelli, come Insigne. E conferma in pieno per la linea difensiva davanti a Meret. La coppia centrale sarà formata da Manolas e Rrahmani, i due hanno fatto benissimo nelle ultime tre partite. Lavoro differenziato in campo per Koulibaly nella rifinitura di ieri mattina a Castel Volturno, lavoro in palestra per Maksimovic che è guarito a inizio settimana dal Covid-19: tutti e due sono indisponibili per l’ultima sfida contro il Verona. Laterale destro Di Lorenzo, lo stakanovista azzurro che è stato uno dei più continui della squadra di Gattuso e fa parte dei preconvocati di Mancini nel gruppo dell’Italia per gli Europei. A sinistra Hysaj, in scadenza di contratto, che è stato uno dei migliori della stagione per continuità di rendimento, un jolly che si è dimostrato utilissimo per il reparto difensivo azzurro. R. Ventre (Il Mattino)