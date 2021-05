Napoli/Verona (Formazioni): Gattuso ha scelto Lozano. Difesa a tre per Juric

Questa sera allo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli cercherà di staccare il pass della zona Champions League, contro l’Hellas Verona. Il tecnico degli azzurri Gattuso, oggi farà le sue scelte e probabilmente non ci sarà Koulibaly, ancora out per infortunio. In compenso recuperano Maksimovic e Lobotka per la panchina. Il dubbio della vigilia era a destra con Lozano sembra avanti rispetto a Politano. Per il resto Hysaj a sinistra e Bakayoko a centrocampo. In casa scaligera Juric giocherà con la difesa a tre, dove Gunter la spunta su Magnani. In campo anche gli obiettivi di mercato Dimarco e Zaccagni.