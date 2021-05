Napoli, la carica dei 102 gol per evitare sorprese

La forza del Napoli di questi ultimi due mesi, oltre al gruppo, elemento determinante per la rincorsa ai primi posti, anche la continuità in zona gol, dove non ha fatto prigionieri. In questa stagione sono 102 reti in tutto, dove il capocannoniere è Lorenzo Insigne a quota 19 centri stagionali, ma anche 7 legni colpiti. A seguire 11 gol Lozano, 10 Osimhen, 9 Politano e 8 Zielinski. Davvero un’armata pronta anche nella sfida contro l’Hellas Verona, squadra che all’andata, sembrava aver sfaldato le certezze degli azzurri e portato all’esonero di Gattuso. Paradossalmente invece ha reso più forte la squadra ed è pronto per staccare il pass Champions.

La Redazione