Napoli blindato al Britannique, DeLa sarà al Maradona e fuori i tifosi a sostegno degli azzurri

Concentrazione massima sull’ultima partita di campionato per coronare l’inseguimento a un posto per la prossima Champions League: Gattuso vuole chiudere l’avventura con il Napoli centrando l’obiettivo, poi si concentrerà sul suo futuro. E dopo il fischio finale del match contro il Verona proseguiranno le grandi manovre di De Laurentiis sul prossimo allenatore: Allegri, un tecnico che è sempre piaciuto al presidente azzurro, Spalletti, altro allenatore di grande esperienza internazionale, Simone Inzaghi, il portoghese Sergio Conceição e altre possibili soluzioni. Il totoallenatore entrerà nel vivo subito dopo la fine del campionato che il Napoli spera di chiudere con la Champions League. Il presidente azzurro oggi sarà allo stadio Maradona per Napoli-Verona. Gli azzurri sono dai ieri sera in ritiro al Britannique, oggi annunciate manifestazioni di sostegno di tifosi azzurri a Gattuso e ai calciatori azzurri per l’ultima sfida contro il Verona. R. Ventre (Il Mattino)