Su Libero, è intervenuto Luciano Moggi, ex ds Napoli e Juventus, ecco le sue parole: “Gennaro Gattuso vuole lasciare in dote la Champions a De Laurentiis ed ai tifosi napoletani (ai quali il patron potrebbe regalare Massimiliano Allegri come “riparazione”) prima di trasferirsi alla Lazio di Lotito e Tare per sostituire Inzaghi, che prenderebbe il posto di Iachini alla Fiorentina“.