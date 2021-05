L’avventura di Nikola Maksimovic all’obra del Vesuvio sembra essere terminata già da tempo in maniera ufficiosa. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno, il difensore serbo classe ’91, non ha trovato l’accordo per la permanenza, che ormai dunque sembra improbabile. Su di lui secondo il giornale La Republika, ci sarebbe il Fenerbahce, che avrebbe pronta un’offerta di 2,5 milioni a stagione per 4 anni.