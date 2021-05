Lorenzo a caccia della 20esima perla per la doppia,doppia cifra!

Prestazioni sempre al top e una continuità realizzativa raggiunta solo una volta in passato, nel secondo anno di Sarri a Napoli quando segnò 18 reti. In questo campionato Insigne è riuscito a fare ancora meglio arrivando a quota 19 con la rete segnata domenica scorsa alla Fiorentina, ora di gol ne manca uno soltanto per arrivare a venti. Il capitano ci proverà a tagliare il traguardo contro il Verona, anche se ovviamente il primo obiettivo è il successo contro la formazione di Juric che garantirebbe in maniera aritmetica un posto nella prossima Champions. Un ultimo ostacolo, un ultimo sforzo: Lorenzo ha giocato con grande continuità mantenendo sempre un ottimo livello. Fonte: (Il Mattino)